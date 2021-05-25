Предприятие "Укроборонпрома" заказало исследование за 1,7 миллиона учреждению Милованова

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" госкомпании "Укрспецэкспорт" из государственного концерна "Укроборонпром" 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" о предоставлении услуг по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Никаких данных о предмете исследований в отчете о закупке не обнародовано, указан только срок оказания услуг – до 1 октября 2021 года.

При этом аванс в размере 30% заказчик должен выплатить в течение трех банковских дней после подписания договора, а оставшиеся 70% – в течение пяти банковских дней после предоставления услуг.

Другие детали заказа в отчете не сообщаются. Закупку провели без аукциона, потому что "Спецтехноэкспорт" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Как отмечает издание, исследование у "КШЭ" было заказано за день до того, как президент Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "КШЭ".

Основателем ООО "КШЭ" указана международная общественная организация "Киевский экономический институт", которую основали Артем Поздняков, Валентин Зеленюк и бельгиец Том Купе.

"Спецтехноэкспорт" с января 2020 года возглавляет Евгений Ларин.