"Укрзализныця" увеличила суточную погрузку грузов в мае на 14%

"Укрзализныця" в мае 2021 года увеличила суточную погрузку грузов на 14%, до 726 тыс. тонн, а оборот грузового вагона улучшился до 7,14 суток.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По сравнению с аналогичным периодом мая 2020 года среднесуточная нагрузка увеличилась на 14%. Оборот вагона за период с 1 по 24 мая 2021 года улучшился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 21% – к соответствующему периоду 2019 года.

"Такие результаты работы нашего основного и прибыльного бизнеса – грузовых перевозок – добавляют нам оптимизма. Теперь уже фиксируем рекордный за последнее время оборот грузового вагона и постепенно увеличиваем нагрузку", – отметил Юрик.

"Укрзализныця" за период с 1 по 21 апреля зафиксировала среднесуточную нагрузку в объеме 731 тыс. тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тыс. тонн.