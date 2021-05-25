Авиакомпании "Белавиа" разрешили транзитные полеты через Украину

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" сможет продолжить полеты из Минска в третьи страны транзитом через территорию Украины.

Введенные с 26 мая Кабинетом министров Украины санкции запрещают с 26 мая прямые рейсы между городами Украины и Беларуси, транзит самолетам с украинской регистрацией через воздушное пространство Беларуси, однако не касаются транзита для белорусских авиакомпаний через Украину, обращает внимание отраслевое издание avianews.com.

Таким образом, "Белавиа" сможет по-прежнему летать самым коротким путем через Украину в Стамбул, Тель-Авив, а также на турецкий курорт Анталья и египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В случае, если бы Украина запретила транзит через свою территорию в третьи страны, белорусской авиакомпании пришлось бы летать через территорию России, поскольку страны ЕС уже начали закрывать свое небо для белорусской авиации. В результате маршруты из Минска в Египет и Израиль стали бы длиннее на 20-25%, а в Стамбул и Анталью – на 50-90%.

Как сообщалось, Кабинет министров запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа". В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.