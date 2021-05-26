МАУ возобновит прямые авиарейсы из Киева в Варшаву

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 18 июня возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы по этому маршруту будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В компании отмечают, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с рядом международных и внутренних рейсов через Киев.

При этом при пересечении границ пока действуют эпидемиологические ограничения.