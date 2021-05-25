Минфин разместил облигации внутреннего займа на 6 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 25 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,96 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 481,74 млн грн при спросе 683,69 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,98% годовых, тогда как в предыдуший раз такие облигации размещались под 9%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 3,46 млрд грн, ставка по ним выросла на 1 базисный пункт – до 11,2% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 96,89 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

Кроме того, от размещения двухлетних ОВГЗ поступило 772,4 млн грн под 12,05% годовых, от трехлетних – 1,15 млрд грн под 12,3% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн, две трети этой суммы принесло размещение ценных бумаг в евро и долларе США.