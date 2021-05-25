Конституционный Суд закрыл дело о конституционности "карантина выходного дня"

Конституционный Суд Украины (КС) закрыл производство в деле по представлению 48 народных депутатов о конституционности отдельных положений постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 года об установлении карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"По результатам рассмотрения принято постановление Большой палаты Конституционного суда Украины о закрытии конституционного производства по этому делу", – сказано в сообщении.

Как пояснили в КСУ, основанием для закрытия конституционного производства стала утрата действия соответствующего постановления правительства, впоследствии принимались другие постановления Кабмина, касающиеся ограничений, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, это конституционное представление 48 народных депутатов от "Слуги народа" поступило в Конституционный Суд 23 ноября 2020 года и касалось положений постановления Кабинета министров о введении так называемого "карантина выходного дня", а также о введении временного запрета на проведение плановой госпитализации.