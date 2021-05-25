Шмыгаль возложил на Лещенко ответственность за подготовку к запуску рынка земли с 1 июля

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли с 1 июля 2021 года.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"С 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли. Сегодня при участии Министерства аграрной политики, Минрегиона, Минюста, комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, представителей Офиса президента провел подготовительное совещание по этому вопросу. Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой важнейшей для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, в первые два года его действия купить землю смогут только физлица общей площадью до 100 га в одни руки.