"Турбоатом" утвердил выплату дивидендов на 280 миллионов

АО "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству, направит на выплату дивидендов за 2019 и 2020 годы по 50% полученной чистой прибыли –157,03 млн грн и 113,27 млн грн соответственно.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам общего собрания акционеров 29 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Установленный срок выплаты дивидендов за оба года – с 10 июня по 29 октября текущего года

Компания напоминает, что определением хозсуда Харькова от 26 апреля ей запрещена выплата дивидендов за 2019-2020 годы, поэтому "Турбоатом" обратился в суд за разъяснениями по вопросам выполнения этого определения, в том числе о возможности принятия решения общим собранием акционеров по этим вопросам.

В пресс-службе "Турбоатома" уточнили, что решение суда, которое заблокировало процесс выплаты дивидендов, на данный момент не отменено, поэтому их выплата пока невозможна.

"Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции находится на стадии принятия к рассмотрению в Восточном апелляционном хозяйственном суде", – сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, 30 апреля пресс-служба "Турбоатома" заявила, что суд 26 апреля в обеспечение иска акционера Biscone Limited (владеет 5,59% акций) полностью заблокировал процесс выплаты дивидендов акционерам.

Согласно сообщению "Турбоатома", аффилированная с российским холдингом "Силовые машины" Biscone Limited (фактический владелец Алексей Мордашов) обратилось в суд с исками о взыскании почти 161 млн грн дивидендов с АО "Турбоатом" и подало требование об обязательном выкупе акций на сумму 194 млн грн. Однако и сам Мордашов, и "Силовые машины" включены в санкционные списки СНБО, что делает выплату дивидендов в их пользу невозможной.

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"Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 28% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн).

Напомним, в марте 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта, которым введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе ПАО "Силовые машины" российского миллиардера Алексея Мордашова.

В январе 2018 года США внесли "Силовые машины" в санкционный список в связи с с поставкой турбин Siemens в Крым.

"Силовые машины" – основной российский производитель оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций с портфелем заказов $5 млрд за 2016 год. На долю компании, по ее оценке, приходится около 70% рынка энергоборудования России и СНГ.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций компании. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с холдингом Мордашова.