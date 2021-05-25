Для Донецкой и Луганской областей построят новый аэропорт. ВИДЕО

Предварительное место для нового аэропорта, который будет обслуживать Донецкую и Луганскую области, уже нашли.

Об этом в эфире ТРК "Донбасс Онлайн" рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает avianews.com.

"Был на совещании, на котором было много силовиков, разведка, контрразведка, наша Госавиаслужба, вице-премьер-министр Юрий Резников. Вопрос движется в сторону создания и строительства аэропорта. Вопрос не быстрый. Для этого потребуется два года так точно", сказал Гайдай.

По его словам, сейчас решаются все юридические формальности, и когда все стороны договорятся, можно будет сделать официальный анонс. Пока же Гайдай отказался назвать будущее место для воздушных ворот, поскольку переданная ему информация имела гриф "для служебного пользования".

Впервые о создании нового совместного для Донецкой и Луганской областей гражданского аэропорта президент Владимир Зеленский заявил в феврале 2021 года.

Главные аэропорты в областных центрах Донбасса были полностью уничтожены в ходе боевых действий в 2014 году.

Сохранилась инфраструктура аэропорта "Мариуполь", однако садить самолеты здесь небезопасно, сказал Зеленский.

Сейчас на средства государственного бюджета строятся полностью новые аэродромы в Одессе и Днепре. Полностью новый аэропорт с нуля государство планирует построить в Закарпатской области - рядом с Мукачево.