Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
Об этом сообщает DOU.
"В течение многих десятилетий Украина лелеет культуру науки, технологий и инженерного образования. И благодаря большой базе высококвалифицированных специалистов в области технологий и высокоразвитому IТ-сектору, Украина, и Киев в частности, является идеальным местом для Lyft Engineering", - заявили в компании.
Что касается запуска самого каршеринг-сервиса Lyft в Украине - сейчас такой цели нет.
Работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании.
Перед киевской командой будут стоять задачи:
- сбора и обслуживания наиболее актуальных и точных картографических данных;
- разработки алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.
Сейчас в Lyft Киев работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что скоро количество сотрудников достигнет около 100 человек. Ищут специалистов: Data Science, дизайнеров, Product и Engeeniring менеджеров, Back-end и Mobile разработчиков.
Также в Киеве появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.