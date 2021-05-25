"Белавиа" готова вернуть стоимость билетов на отмененные рейсы

Авиакомпания "Белавиа" готова вернуть стоимость билетов на рейсы, которые были отменены из-за прекращения авиасообщения Беларуси с рядом стран.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Пассажиры смогут вернуть либо обменять билет без штрафов в течение 12 месяцев с момента его приобретения. Для этого нужно обратиться по месту покупки авиабилета", - сказано в сообщении.

Также пассажиры могут изменить даты вылета.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа". В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.