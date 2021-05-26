Во Львове хотят создать центр массовой вакцинации населения.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий по итогам онлайн-совещания с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко..

"Открытие таких центров даст возможность проводить прививки от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения (в первую очередь - зарегистрированных через приложение "Дия" лиц) и предоставит своевременный доступ к вакцинам", - написао Козицкий.

Он отметил, что для этого необходимо решить несколько важных вопросов.

"Прежде всего, стоит выбрать тип центра вакцинации, чтобы знать, скольких людей за день он обеспечит вакциной. Сейчас речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе "Арена Львов". Этот объект больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров. Сейчас необходимо урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Ведь к процессу вакцинации будут привлекать не только медиков, но и волонтеров, и студентов медицинских учреждений", - рассказал Козицкий.

Также на рассмотрении - вопросы материального обеспечения центров холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным сообщением с электронными сетями, охраной во время и после работы.

"Проблемным вопросом остается расположение стадиона, объект находится вне города, в связи с этим подъезд может быть затруднен. Именно поэтому будем рассматривать альтернативные варианты размещения центров вакцинации, чтобы приблизить их к Львову и обеспечить беспрепятственный проезд населения из окрестностей города или области", - отметил Козицкий.

По итогам совещания поручено профильному департаменту наработать в сжатые сроки механизм создания таких центров в области в соответствии с рекомендациями Минздрава, добавил он.