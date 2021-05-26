"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Также в авиакомпании пообещали вернуть деньги на билеты на отмененные рейсы.

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа". В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.