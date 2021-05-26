Полиция обнаружила ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге

Сотрудники Криворожского районного управления полиции обнаружили майнинговую ферму, которая работала в одном из подвальных помещений города.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, для уменьшения собственных расходов во время майнинга злоумышленники незаконно подключались, в частности, к коммунальным электросетям.

Во время обыска правоохранители обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук админа и 12 блоков питания, с помощью которых совершалось генерирование.

Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.