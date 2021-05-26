Немецкий перевозчик FlixBus открывает новый автобусный маршрут из Черновцов в Польшу

Автобусный оператор FlixBus с 4 июня запускает новую международную линию из Черновцов в польский Вроцлав.

Согласно сообщению компании, новая линия получила номер 3232, ее полный маршрут: Черновцы - Коломыя - Ивано-Франковск - Львов - Краков - Катовице - Вроцлав, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Краков и Вроцлав являются крупными транспортными хабами FlixBus – оттуда автобусами можно добраться до более чем 100 европейских городов.

Компания сообщила, что также восстанавливают работу две приостановленные ранее международные линии FlixBus – это N3222 Киев – Варшава - Щецин (заново начнет курсировать с 3 июня) и 3241 Черновцы - Варшава (с 4 июня).

Их маршруты:

N3222: Киев - Житомир - Ривне - Луцк - Люблин - Варшава - Лодзь - Познань - Гожув-Велькопольский - Щецин;

3241: Черновцы - Коломыя - Ивано-Франковск - Львов - Люблин - Варшава.

Все три указанные линии будут отправляться сначала три раза в неделю, но со временем нарастят частоту.

Так, уже с 28 июня линия Киев - Щецин начнет курсировать четыре раза в неделю, а Черновцы - Варшава и Черновцы - Вроцлав – пять раз в неделю. За линиями закреплены фирменные зеленые автобусы FlixBus.

Как сообщалось автобусный оператор FlixBus открыл продажи на автобусы первой брендированной внутренней линии по Украине.Маршрут пролегает от Затоки и Одессы, через Киев и Львов, в горные курорты Буковель и Драгобрат (остановки "Поляница" и "Ясиня").

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.