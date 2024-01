Акционер "Альфа-банка" разместил евробонды на $70 миллионов и 50 миллионов евро

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 42,4% акций "Альфа-Банка", 25 мая осуществила три новых выпуска еврооблигаций в виде нот участия в кредите (LPN - loan participation notes).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, были выпущены еврооблигаци объемом 50 млн евро c датой погашения 5 марта 2024 года, объемом $20 млн c датой погашения 7 февраля 2024 года и объемом $50 млн c датой погашения 15 февраля 2023 года с ежеквартальной выплатой купонов по всем выпускам.

Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг на Франкфуртской фондовой бирже.

По состоянию на 25 мая 15 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении, среди которых 12 выпусков в долларах США и три в евро, 12 выпусков погашено.

Напомним, за 2020 год "Альфа-Банк" декларировал прибыль в размере 1,15 млрд грн, годом ранее – 1,93 млрд грн.

Регулятивный капитал "Альфа-Банка" по состоянию на 1 января 2021 составил 8,8 млрд грн.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (101,6 млрд грн) "Альфа-Банк" Украина занимал 6 место среди 74 действовавших банков.