Нацкомиссия запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.

Соответствующее решение приняли во время заседания 26 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Он не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией и Беларусью и после 1 октября.

НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.

Напомним, в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Срок действия соответствующей нормы переходных положений закона о рынке электроэнергии истек 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.