Госбюро расследований проводит обыски в здании Федерации профсоюзов

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В самой Федерации профсоюзов утверждают, что причина проведения обысков им неизвестна, сообщает пресс-служба ФПУ.

"Сегодня, 26 мая, с 9.30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов. В кабинете избранное вчера на VIII Съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового, заместителей председателя, в служебных кабинетах", – cказано в сообщении.