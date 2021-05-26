Собственник Dragon Capital купил издание "Украинская правда" (обновлено)

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Елена Притула и генеральный директор компании Dragon Capital Томаш Фиала объявили о заключении соглашени, по условиям которой 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital.

Об этом говорится в совместном релизе инвесткомпании и издания.

Отмечается, что стороны также договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и далее будет исполнять роль редактора-основателя.

Согласно данным "Укрпатента", торговая марка "Украинская правда" оформлена на ООО "Сакура парк".

Основателем "Сакура парка" до последнего времени значилась Елена Притула. Однако сейчас владельцем компании уже указана кипрская Dragon Capital Investments Limited.

Ранее сообщалось, что в январе Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum. Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.