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Собственник Dragon Capital купил издание "Украинская правда" (обновлено)

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Собственник Dragon Capital купил издание "Украинская правда" (обновлено)
Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Елена Притула и генеральный директор компании Dragon Capital Томаш Фиала объявили о заключении соглашени, по условиям которой 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital.

Об этом говорится в совместном релизе инвесткомпании и издания.

Отмечается, что стороны также договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и далее будет исполнять роль редактора-основателя.

Согласно данным "Укрпатента", торговая марка "Украинская правда" оформлена на ООО "Сакура парк". 

Собственник Dragon Capital купил издание Украинская правда 01

Основателем "Сакура парка" до последнего времени значилась Елена Притула. Однако сейчас владельцем компании уже указана кипрская Dragon Capital Investments Limited.

Ранее сообщалось, что в январе Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum. Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

Джерело:  Dragon Capital

Топ коментарі

  • Фрол Медвепут d1caba8f
    Було. Мабуть, шукали інвесторів для продовження роботи, і тепер знайшли.
    Фіала видається непоганим вибором поміж інших можливих.
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Неужели латексную, аморфную массу в виде "комсомольской правды" кому-то смогли впарить? Вотчину "членов наблюдательного совета" наконец-то кому-то впарили. Наверное, понравилось месторасположение офиса. Два последних года, период вылизывания власти власти - сплошной позор для СМИ.
  • Nikos KGB
    Притула выпотрошила Гию, Пашу и все продала - фееричная бизнес-вумен...
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