Новый украинский лоукостер Bees Airline планирует начать полеты из Киева в Самарканд

Новая украинская авиакомпания Bees Airline с июля 2021 года планирует начать выполнять рейсы из Киева в Самарканд (Узбекистан).

Согласно данным Государственной авиационной службы Украины, соответствующее заявление компании будет рассматривать комиссия регулятора на заседании 27 мая, передает Интерфакс-Украина.

Комиссия Госавиаслужбы на заседании также рассмотрит заявление Bees Airline о предоставлении прав на эксплуатацию воздушной линии Киев - Хельсинки - Киев с июня текущего года.

Кроме этого, будет рассмотрен вопрос об аннулировании права авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на линию Одесса - Баку (Азербайджан) - Одесса и предоставлении права на эту линию авиакомпании SkyUp.

Также будет рассмотрен вопрос предоставления права SkyUp на линии Киев - Даламан (Турция) - Киев и Львов - Бодрум (Турция) - Львов и права "Азур Эйр Украина" на рейс Киев - Стамбул - Киев.

Bees Airline начал полеты с пассажирами в Украине 18 марта. Сейчас авиакомпания выполняет чартеры на двух самолетах Boeing 737-800 2010 года выпуска, которые раньше использовались другим украинским перевозчиком – МАУ. Лоукостер уже подписал договоры на поставку еще двух аналогичных авиалайнеров.