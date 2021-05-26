EASA призвала авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси

Европейский авиационный регулятор призвал все авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности, заявив, что принудительное изменение направления полета рейса Ryanair поставило под сомнение способность страны обеспечить безопасное небо.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) заявило, что советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам, не входящим в ЕС, летящим в или из блока, избегать воздушных трасс, за исключением чрезвычайных ситуаций.

"Обстоятельства, связанные с этим действием, вызывают серьезные сомнения в отношении соблюдения Беларусью правил международной гражданской авиации", - говорится в бюллетене EASA по безопасности.

В то же время, отмечается, что рекомендации EASA не являются обязательными.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.