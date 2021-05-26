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АМКУ разрешил "Автострада трейд групп" приобрести два предприятия по добыче щебня

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АМКУ разрешил "Автострада трейд групп" приобрести два предприятия по добыче щебня
ООО "Автострада трейд групп" намерено приобрести долю в уставном капитале ООО "Беховский гранитный карьер" и ООО "Гирпромтехника" в селе Бехи (Житомирская область), обеспечивающие более 50% голосов в высших органах управления обществ.

Соответствующие разрешения на концентрацию комитет предоставил 13 мая, передает Интерфакс-Украина.

По данным АМКУ, "Беховский гранитный карьер" занимается добычей и производством щебневой продукции из диорита и гранодиорита. В то же время предприятие связано отношениями контроля с "Гирпромтехникой", которая не осуществляет хозяйственную деятельность, однако планирует также производить щебневую продукцию.

Согласно данным комитета, собственниками двух компаний являются коммандитные общества Zacharias International Projects, Unipessoal Lda & Comandita (Zona Franca Da Madeira) и Manmar Unipessoal Lda & Comandita (Zona Franca da Madeira) (оба - Португалия).

Как указано в годовом отчете за 2019 год, "Беховский гранитный карьер" сократил чистую прибыль в 32 раза - до 1,44 млн грн, выручку - в 2,5 раза, до 101,7 млн грн. При этом "Гирпромтехника" в 2019 году получила 167,8 тыс. грн чистого убытка.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем "Автострада трейд групп" с уставным капиталом 130 млн грн является ООО "МС Капитал", конечным бенефициаром - Максим Шкиль.

Группа "Автострада" представлена в 11 областях страны. Производственные мощности составляют: 16 заводов, 30 производственных баз и 1,5-тысячный парк специализированной техники. В ГК работает 3,5 тыс. специалистов. За 2020 год "Автострада" отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ разрешил ООО "МС Капитал" (Киев) бизнесмена Шкиля приобрести контроль над семью предприятиями, входящими в его группу "Автострада".

Джерело:  Интерфакс-Украина

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