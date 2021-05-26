Кабмин решил сократить количество сотрудников своего секретариата на 10%

Кабинет министров решил сократить численность сотрудников своего Секретариата ориентировочно на 10%.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы Секретариата Кабинета министров Украины" было принято на заседании правительства в среду, 26 мая, передает пресс-служба Кабмина.

"Этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органов исполнительной власти. В частности, непосредственно в Секретариате Кабинета министров конкретизируется структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики", – отмечается в сообщении.

Кроме того, предусмотрено, что в соответствии с актуальными потребностями, в Секретариате будут создаваться новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.

"После завершения организационно-штатных мероприятий в Секретариате Кабинета министров будет уменьшена предельная численность работников ориентировочно на 10%", – сказано в сообщении.