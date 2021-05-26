Кабмин утвердил порядок работы национального портала геоданных

Кабинет министров принял постановление "Об утверждении Порядка функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 26 мая, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Такое решение является еще одним шагом для обеспечения функционирования геопортала пространственных данных и предоставления украинцам свободного доступа к геопространственным данным", – отмечается в сообщении.

В частности, постановлением определяется:

состав базовых геопространственных данных и геопространственных данных;

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие держатели, ответственные за создание и обновление геопространственных данных и метаданных;

организация производства, обновления, обработки, хранения, публикации, визуализации, использования геопространственных данных и метаданных, другая деятельность с ними;

перечень оснований для отказа отображать пространственные данные и метаданные на национальном геопортале;

требования к производству, обновлению, обработке, хранению, поставке и использованию данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.

"Реализация постановления создаст современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн доступа к высококачественным, актуальным и достоверным геопространственным данным, метаданным и другой географической информации", – подчеркивают в Минэкономики.

Как сообщалось, в конце апреля Министерство аграрной политики и продовольствия и Госгеокадастр презентовали геопортал пилотного проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных.

В пилотный проект вошли шесть городов: Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, а также Харьковская, Львовская области и 75 ОТГ из разных регионов Украины. Проект уже имеет более тысячи наборов данных разного типа.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Верховная Рада приняла его 13 апреля. Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Как ранее пояснял заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законо даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени. Кроме того, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.

По словам заместителя министра, соответствующий закон позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.