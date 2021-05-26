"Газпром" досрочно возобновил поставки газа в Турцию по "Голубому потоку"

Плановая остановка черноморского газопровода "Голубой поток" из России в Турцию была завершена досрочно.

Об этом сообщили в российской компании, передает Интерфакс.

"Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен досрочно. Поставка газа возобновлена 24 мая. Отметим, что сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. И компания, и потребители учитывали остановку газопровода в своих планах", - сказано в сообщении.

Профилактика началась 12 мая.

В сутки магистраль может перекачивать 47,36 млн кубометров газа.

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100-процентной загрузкой, прокачав 15,8 млрд кубометров. В 2020 году "Газпром" поставил по газопроводу 8,76 млрд кубометров газа.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам – через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также страны юга Европы) и "Голубой поток".

Оперативные данные 2021 года свидетельствуют что как минимум в течение первых четырех месяцев обе магистрали работали с производительностью около 97% от проектной мощности.

Техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет в июне.