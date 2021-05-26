Правительство расширило набсовет Экспортно-кредитного агентства

Кабинет министров внес изменения в устав Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), в частности, расширив состав его наблюдательного совета с пяти до семи членов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 мая, передает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, согласно проекту постановления, изменен также круг компетенции набсовета агентства. В частности, теперь в его компетенцию будет входить утверждение положений о правилах страхования, перестрахования и предоставления гарантий, а также принятие решений об эмиссии ценных бумаг, помимо акций.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров решил увеличить уставный капитал ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" на 1,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции учреждения с сохранением 100% компании в собственности государства.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.