Amazon покупает киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 миллиарда

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов, которой владеет киностудия.

"Amazon поможет сохранить наследие и каталог фильмов MGM и предоставит потребителям более широкий доступ к имеющимся произведениям", - сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

По словам старшего вице-президента Amazon Studios и Prime Video Майка Хопкинса, библиотека MGM насчитывает более 4 тыс. фильмов и 17 тыс. телевизионных шоу.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая получение разрешения от регулирующих органов.

Ранее сообщалось, что компании ведут переговоры о сделке.

В конце прошлого года сообщалось, что MGM Holdings Inc., материнская компания Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность продажи. Киностудия рассматривала этот вопрос несколько раз на протяжении последних лет, но потенциальные покупатели не готовы были заплатить ту цену, которую хотела MGM.

После волны консолидаций в отрасли MGM осталась одной из немногих голливудских киностудий, которая не была поглощена более крупным конгломератом, отмечает газета Financial Times. На прошлой неделе стало известно об объединении медиаподразделения американской AT&T Inc. - WarnerMedia - с Discovery Inc..

Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.

MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.

Чистая прибыль компании в первом квартале составила $29 млн при выручке в $403 млн.

В прошлом году Amazon потратила $11 млрд на создание, приобретение или лицензирование аудио- и видеоконтента для подписчиков Prime по сравнению с $7,8 млрд в 2019 году, по данным FT.

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос сообщил в недавнем письме акционерам, что количество пользователей Prime в мире превысило 200 млн человек.