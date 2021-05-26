"Нафтогаз" назначил главой департамента по персоналу бывшего топ-менеджера Нацбанка

Начальником департамента управления персоналом и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины" назначен бывший заместитель главы правления Национального банка Украины (НБУ) Роман Борисенко.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, передает Интерфакс-Украина.

Борисенко с августа 2014 года возглавлял департамент персонала НБУ, а сентября 2016 года по август 2020 года работал замглавы правления НБУ, где отвечал за работу финансово-административного блока. В период с 2001-2014 годах он работал на разных должностях в банке "Аваль".

Как сообщалось, в пресс-службе "Нафтогаза" также сообщили о назначении на должность советника главы правления компании Мирона Василика, а на должность руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти – Романа Супруна.

Соответствующие должности в "Нафтогазе" ранее занимали Лана Зеркаль и Алена Осмоловская, которые решили прекратить свою работу в компании.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.