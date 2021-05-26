Китайская Xiaomi заявила об отмене санкций США

Китайская Xiaomi Corp. заявила, что суд США снял обозначение компании как "Коммунистическая китайская военная компания" (CCMC) и снял все ограничения для лиц США, покупающих или держащих ее акции.

Об этом сообщает Reuters.

"Окружной суд США по округу Колумбия издал окончательное постановление, отменяющее присвоение компании Министерством обороны США статуса CCMC", - говорится в заявлении производителя смартфонов на фондовой бирже Гонконга.

"Компания повторяет, что это открытая, прозрачная, публично торгуемая, независимо управляемая и управляемая корпорация", - сказал в своем заявлении председатель Xiaomi Лэй Цзюнь.

Ранее сообщалось, что США согласились устранить Xiaomi из перечня компаний, находящихся под санкциями.

Xiaomi - третья в мире компания по производству смартфонов. Под санкциями США уже на протяжении 18 месяцев находится и другой гигант китайских телекоммуникационных технологий - компания Huawei.