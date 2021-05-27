Два миллиона украинцев переболели коронавирусом, – Минздрав

По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировали 3 509 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 193 ребенка и 82 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 402 человека, умерло 183 пациента, выздоровело 16 867. Кроме того, совершили 67 564 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 193 367 человек, выздоровело – 2 006 918, летальных случаев зафиксировали 50 076, провели 10 105 901 тест.

Днем ранее, 28 мая, сообщали о 3 395 новых случаях заболевания COVID-19, 25 мая – о 2,6 тыс. случаях, 24 мая – о 1 334 новых случаях.