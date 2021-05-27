Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины против COVID-19

Еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что согласно законодательству ее отправили на лабораторный контроль.

В Минздраве напомнили, что Украина получила уже 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз вакцины.

Применять препарат в Украине начали 13 апреля. CoronaVac – это инактивированная вакцина, в составе которой присутствует неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.