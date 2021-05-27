Правоохранители задержали на взятке руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" в Киеве

Киевские правоохранители разоблачили исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" "Киевзеленстроя" и Национального природного парка "Голосеевский" на получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель парка "Конча-Заспа" потребовал и получил от предпринимателя взятку за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях КП. Такую "услугу" он оценил в $4 тыс.

В свою очередь, чиновник парка "Голосеевкий" потребовал и также получил от этого же предпринимателя 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для совершения этой деятельности.

Обоих руководителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины на "горячем" – чиновника "Конча-Заспа" на получении взятки в $3 тыс. , а и.о. директора "Голосеевского" – на получении всей суммы взятки.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.