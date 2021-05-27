Минрегион направит 744 миллиона на проекты по программе поддержки региональной политики

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подписал указ о направлении 744 млн грн на реализацию в 2021-2023 годах проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уже в этом году 480 млн грн из государственного бюджета будет направлено на более 80 проектов регионального развития", – отметил Чернышов.

Также Минрегион планирует реализовать проект по созданию ПС-системы мониторинга развития административно-территориальных единиц, а также проект по повышению эффективности формирования и реализации государственной региональной политики.

Напомним, Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий подписали грантовое соглашение на сумму в 7 млн евро, которое будет профинансировано ЕС. Этот грант будет направлен на подготовку и внедрение Программы восстановления в Украине.

За средства Программы будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне. Речь идет о восстановлении социальной инфраструктуры, улучшении коммунальных услуг, ремонте поврежденных административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры.