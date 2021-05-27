Шмыгаль анонсировал подписание меморандума с ЕБРР о закупке системы для фондового рынка

Украинское правительство на следующей неделе подпишет с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торгово-промышленной палатой и USAID меморандум о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на международном инвестиционном форуме UkraineInvest Talks Dnipro, передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры фондового рынка. Буквально на следующей неделе мы подпишем меморандум с ЕБРР, Американской торгово-промышленной палатой и USAID о развитии и закупке клиринговой системы для развития в Украине фондового рынка ", - сказал он.

Премьер отметил, что фондовый рынок будет наполняться через введение накопительной пенсионной системы.

"Это в течение 10-15 лет в развитых странах. Для Украины это не исключение, это должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до $50 млрд", - добавил Шмыгаль.