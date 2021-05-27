Подрядчик нанес убытки в 12,7 миллиона на освещении депо киевского метрополитена, – прокуратура
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что между КП "Киевский метрополитен" и подрядной организацией был заключен ряд договоров на проведение капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с установкой светодиодных светильников – электродепо "Харьовское" и "Оболонь".
Отмечается, что руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, зная фактическую стоимость продукции и проведения работ, поставил светильники по завышенным ценам. Согласно выводу экспертов, вследствие поставки таких светильников столичному метрополитену, был нанесен ущерб местному бюджету в размере почти 12,7 млн грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364-1 УК Украины – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия.