Шесть государств приостановили авиасообщение с Беларусью

Шесть государств запретили своим авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также совершать рейсы между странами.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Telegram, кроме нашей страны ограничения установили Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия.

Кроме того, на данный момент только одна страна в мире запретила транзит белорусских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Напомним, с 00:00 среды, 26 мая, Украина прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая.