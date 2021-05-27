Нацбанк разрешил арестовывать счета должников в режиме 23/7

Национальный банк Украины установил новый порядок выполнения банками расчетных документов взыскателей в связи с переходом банков на работу в режиме 23/7.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что для банков, которые перешли на работу в режиме 23/7, увеличивается продолжительность операционного дня, вследствие чего увеличивается и время для выполнения расчетных документов взыскателей на принудительное списание и взыскание средств со счетов клиентов.

"Новый порядок предусматривает выполнение расчетных документов взыскателей с учетом текущих поступлений средств на счет клиента в течение операционного дня (ранее банки выполняли такие документы за счет текущих поступлений в течение операционного времени). Это дает возможность обеспечить оптимальное исполнение банками расчетных документов взыскателей", – говорится в сообщении.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Нацбанка от 25 мая № 44 "Об утверждении изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Документ вступает в силу с 28 мая.