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Минсоцполитики восстановило прием документов для получения субсидии через интернет

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Минсоцполитики восстановило прием документов для получения субсидии через интернет
Министерство социальной политики возобновило работу электронного сервиса для представления документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.

Как сообщает пресс-служба министерства, система была временно недоступна в связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления помощи.

"Доработанное программное обеспечение электронного сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" начало свою работу в штатном режиме с 25 мая этого года", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что обратиться за оформлением жилищной субсидии можно через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП, непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов. Кроме того, заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения или подать через электронный сервис, который размещен на официальном сайте Минсоцполитики в разделе "Е-Сервис" - "Жилищные субсидии".

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин отказался от своего решения обязать всех получателей субсидий подавать новые заявления и декларации о доходах. По оценке Минсоцполитики, теперь это коснется только около 500 тысяч из 3 миллионов получателей помощи. Кроме того, уточнен ряд условий для назначения субсидии в части наличия депозитов и недвижимости.

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