Кабмин выдал "Укравтодору" гарантии по кредитам еще на 10 миллиардов

Кабмин утвердил условия привлечения кредитных средств под государственные гарантии в 2021 году по займам Агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в размере 10 млрд грн.

Соответствующее постановление №521 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, "Укравтодор" привлечет заем под госгарантии на срок до 15 лет, а процентная ставка и другие условия займа будут определяться в кредитном договоре или решении об эмиссии облигаций по согласованию с Минфином.

Отмечается, что заем будет использоваться для финансирования объектов строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и для оплаты комиссии за предоставление займа в размере до 1% суммы займа.

Как сообщалось, ранее, 2 и 28 апреля, Кабмин уже предоставил госгарантии "Укрвтодору" по кредитам на общую сумму до 20 млрд грн и на срок до 15 лет.

Напомним, Кабинет министров в 2020 году предоставил "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, "Укравтодор" 28 апреля получил госгарантию на 19,274 млрд грн, 18 декабря - на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.

Согласно данным про общую сумму государственного и гарантированного государством долга за 2020 год, "Укравтодор" разместил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36 млрд грн средств.

Кроме этого, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн.

По данным "Укравтодора", 12-месячные облигации выкупил "Укрэксибанк": на 5,78 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года.

В декабре госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка", а также 2,25 млрд от "Ощадбанка".