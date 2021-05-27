Госэкоинспекция хочет штрафовать местные власти за несанкционированные свалки
Об этом он заявил во время совещания по проблемам с отходами в Закарпатской области, передает пресс-служба ведомства.
Он отметил, что на данный момент около 40% населенных пунктов Закарпатья не имеют централизованного вывоза мусора.
"Как следствие - образование огромного количества несанкционированных свалок, в том числе в прибрежно-защитных полосах рек. И, несмотря на многочисленные проверки, предоставление предписаний и штрафов Госэкоинспекцией, органы местного самоуправления продолжают игнорировать вопросы налаживания системы обращения с отходами", - отметил Малеваный.
Он добавил, что превентивные меры Госэкоинспекции закончились. Поэтому, теперь за каждый случай размещения несанкционированных свалок будут рассчитываться убытки.
"Все средства, выделенные громадам на развитие, в том числе на создание "мусорной" инфраструктуры, пойдут на оплату убытков. Уверен: такое решение заставит глав органов местного самоуправления ответственно относиться к возложенным на них обязанностям по созданию действенной системы обращения с отходами", - подытожил глава Госэкоинспекции.