Госэкоинспекция хочет штрафовать местные власти за несанкционированные свалки

Глава Государственной экологической инспекции Андей Малеваный заявил, что за каждый случай размещения несанкционированных свалок на территории органов местного самоуправления Госэкоинспекция будет сразу рассчитывать убытки, причиненные экологии.

Об этом он заявил во время совещания по проблемам с отходами в Закарпатской области, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что на данный момент около 40% населенных пунктов Закарпатья не имеют централизованного вывоза мусора.

"Как следствие - образование огромного количества несанкционированных свалок, в том числе в прибрежно-защитных полосах рек. И, несмотря на многочисленные проверки, предоставление предписаний и штрафов Госэкоинспекцией, органы местного самоуправления продолжают игнорировать вопросы налаживания системы обращения с отходами", - отметил Малеваный.

Он добавил, что превентивные меры Госэкоинспекции закончились. Поэтому, теперь за каждый случай размещения несанкционированных свалок будут рассчитываться убытки.

"Все средства, выделенные громадам на развитие, в том числе на создание "мусорной" инфраструктуры, пойдут на оплату убытков. Уверен: такое решение заставит глав органов местного самоуправления ответственно относиться к возложенным на них обязанностям по созданию действенной системы обращения с отходами", - подытожил глава Госэкоинспекции.