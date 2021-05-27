Евросоюз готовит секторальные санкции против Беларуси

Министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной встречи в Лиссабоне в четверг, 27 мая, обсудят введение секторальных экономических санкций в отношении Беларуси за захват пассажирского самолета Ryanair.

Об этом в Лиссабоне перед началом встречи министров заявил Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, передает Укринформ.

"Мы сегодня обсудим Беларусь, это наверняка. Только два дня прошло после того, как лидеры ЕС приняли важное решение по Беларуси. Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси... мы начнем с Беларуси, по захвату самолета и задержанию двух пассажиров – это нечто такое, что является абсолютно неприемлемым", – сказал Боррель.

Он напомнил, что встреча министров является неформальной, поэтому по ее итогам не планируется принятие официальных документов.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что новые секторальные санкции Евросоюза по отношению к Беларуси могли бы выключать и нефтепродукты, передает Интерфакс-Украина.

"Речь идет о секторах, которые на самом деле приносят наибольшую пользу режиму. Мы можем говорить о секторе нефтепродуктов, это может быть одним из вариантов, но это еще не обсуждалось, я лишь представил свое мнение, пока преждевременно говорить о консенсусе", – сказал министр.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

В частности, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь, однако "Белавиа" по-прежнему разрешены транзитные полеты через территорию страны.