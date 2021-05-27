"Дарница" внедряет систему цифрового управления персоналом SMART HCM

Фармацевтическая компания "Дарница" разрабатывает проект внедрения системы SMART HCM для эффективного управления персоналом.

Как сообщает пресс-служба компании, система функционирует на базе решения Microsoft Dynamics 365 и технологий искусственного интеллекта для автоматизации процессов рекрутинга, адаптации, обучения и оценки работников.

По словам директора по управлению персоналом "Дарницы" Елены Соколовой, выбранное решение увеличит эффективность HR-процессов и привлечения персонала и сократит затраты времени на оценку и обучение сотрудников.

"Цифровые технологии помогают нам строить правильные коммуникации с сотрудниками, эффективно противостоять новым вызовам и обеспечивать дальнейший рост "Дарницы ". Диджитализация процесса управления персоналом позволяет не только усилить эффективность команды, но и обеспечить индивидуальное внимание и заботу о каждом сотруднике", - отметила Соколова.

Она также добавила, что собственный цифровой ассистент, которого получают новые сотрудники, в полтора раза сократит период их адаптации и сделает более комфортной интеграцию в корпоративную среду.

В целом, по словам директора по управлению персоналом "Дарницы", SMART HCM охватывает подбор и взаимодействие с работниками, управление событиями, электронное обучение, развитие навыков и компетенций, геймификацию рабочих процессов и оценку.

Система имеет удобный интерфейс и обеспечивает широкий набор каналов взаимодействия, в частности, веб-портал и чат-боты, а также открывает доступ пользователям к базе знаний, и, благодаря интеграции с ERP системой SAP, позволяет осуществлять рассылки и аккумулировать в персональном кабинете всю необходимую информацию.

"Диджитализация HR-функции является продолжением выбранной стратегии превращения" Дарницы" в 100% цифровую компанию", - добавила Соколова.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" вошла в рейтинг 25 компаний, которые стали лидерами диджитализации.

Фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. Портфолио компании включает 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления - кардиология, неврология и решение проблем боли. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира.