Нацкомиссия упростила процедуру присоединения к электросетям с 1 июня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила порядок присоединения к электросетям.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июня, сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Среди основных нововведений отмечается введение публичных договоров о присоединении. Как говорится в сообщении, это сделает невозможным навязывание операторами систем распределения дополнительных условий заказчикам при заключении договора о присоединении, в частности увеличение срока предоставления услуги, изменение условий договора, изменение порядка оплаты стоимости услуги по присоединению и т.п.

При этом, оператор обязан обнародовать редакцию договора как о стандартном, так и о нестандартном присоединении.

Также в Нацкомиссии подчеркнули, что с 1 июня договор о присоединении считается заключенным с даты представления заказчиком надлежащим образом оформленного заявления о присоединении. Однако, технические условия вступают в силу после оплаты заказчиком стоимости услуги по присоединению.

Если заказчик не оплатил услугу по стандартному присоединению в течение 20 дней со дня получения технических условий и расчета стоимости платы за присоединение, такой договор считается таковым, что не вступил в силу.

Кроме того, с 1 июня заказчики должны согласовывать с исполнителем услуг (ОСР) следует только проектную документацию на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) только для объектов напряжением в точке присоединения выше 27,5 кВ.