Хмельницкое предприятие незаконно использовало землю за 85 миллионов, – прокуратура

Шепетовская окружная прокуратура решением Хозяйственногосуда Хмельницкой области признала недействительным договор об использовании субъектом хозяйствования почти 1,2 тыс. га земли государственной собственности.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, землю, расположенную на территории Понинковской ОТО, оценили в 895 млн грн.

Прокуроры выяснили, что участок находится в постоянном пользовании государственного предприятия, которое неправомерно, без разрешений, заключив договор инвестирования, передало ее обществу.

Прокуратурой в суде доказано, что стороны заключили споруюй сделку с сокрытием фактических арендных отношений.