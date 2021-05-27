Мининфраструктуры готовит передачу в концессию семи морских портов

Министерство инфраструктуры готовит концессию в семи морпортах Украины и приветствует проявление частной инициативы в части проектов государственно-частного партнерства.

Об этом сказала директор Команды поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Ирина Кошель во время "Украинского портового форума", передает Интерфакс-Украина.

"Есть два пути инициирования инвестпроектов: инициирование со стороны государства и инициирование со стороны частного партнера. Мы работаем по обоим направлениям, и я уверена, что в этом зале есть потенциальные инвесторы. Сегодня в процедуре концессии на разных стадиях пребывают семь морских торговых портов и еще по трем портам - принято решение о приватизации", - сказала Кошель.

В частности, по проекту концессии пассажирского комплекса в Одесском порту министерство работает с частной инициативой и надеется, что в ближайшее время будет разработано техническо-экономическое обоснование (ТЭО) проекта и будут привлечены консультанты для разработки конкурсной документации.

"Однако независимо от того, кто является инициатором концессии - государство или частный партнер, - конкурсная процедура должна состояться. То есть передача любого государственного объекта в концессию происходит исключительно на конкурсной основе", - подчеркнула Кошель.

По ее словам, проект концессии в Бердянском порту находится на стадии финализации предварительного ТЭО, уже в ближайшее время ожидается его презентация.

По проектам концессии в Мариупольском и Ренийском портах Проектный офис Мининфраструктуры на данном этапе находится в ожидании частной инициативы. При этом параллельно ведутся поиски финансирования для разработки предварительного ТЭО.

По концессии в Измаильском порту начата работа с частными компаниями по проявленной инициативе со стороны бизнеса, разработка ТЭО практически начата.

По словам Кошель, Мининфраструктуры считает этот порт очень перспективным, и прогнозирует большой интерес к его концессии.

Кроме того, к приватизации готовятся активы портов "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Ранее сообщалось, что представители Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации (IFC) согласились профинансировать подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса в порту "Черноморск".