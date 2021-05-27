Передача имущества Херсонского порта в концессию завершится в июне

Передача целостного имущественного комплекса Херсонского морского торгового порта концессионеру завершится в июне 2021 года, имущественного комплекса специализированного морского порта "Ольвия" - в декабре 2021 года.

Об этом сообщил и.о. главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий в ходе Ukrainian Ports Forum 2021, передает Интерфакс-Украина.

"В июне запланировано завершение передачи имущественного комплекса Херсонского морского порта, а в декабре - порта "Ольвия" компании QTerminals", - сказал Голодницкий.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры и компания "Рисоил-Херсон" подписали договор о сдаче в концессию Херсонского морского торгового порта в июне 2020 года.

Компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Согласно договору, "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии - 30 лет.

Договор о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, был заключен 20 августа 2020 года.

Согласно ему, катарская компания QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме этого, не менее 80 млн грн будут вложены в местную инфраструктуру. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций. Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн.

Кроме этого, концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год, а также гарантирует сохранение рабочих мест в течение ближайших шести лет и надлежащий уровень заработной платы для коллектива.