СБУ обнаружила схему присвоения средств на строительство инфраструктурных объектов ВСУ
Как сообщает пресс-центр СБУ, схему хищения разработали чиновники Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления в сговоре с подрядными организациями.
По данным следствия, организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемах выполненных работ. По выводам экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили более 1,8 млн грн.
Сейчас одному из подрядчиков сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления дополнительных эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к присвоению бюджетных средств.