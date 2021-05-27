Местные власти одолжили у банков в прошлом году 9 миллиардов

Украинские банки по итогам 2016-2020 годов предоставили муниципалитетам и областям 23 млрд грн, в том числе 9,2 млрд грн в 2020 году.

Об этом сообщил советник главы правления государственного "Укрэксимбанка" Михаил Медко в ходе форума UkraineInvest Talks: Dnipro, передает Интерфакс-Украина.

"В 2020 году именно от украинских банков муниципалитеты и области привлекли 90% всех заимствований. Среди них большую долю составляли прямые кредиты и также облигации, которые выкупили украинские банки", – сказал Медко.

По данным Медко, муниципалитеты в 2016 году привлекли от украинских банков 2,4 млрд грн, в 2017 году – 1,2 млрд грн, в 2018 году – 4,3 млрд грн, а в 2019 году – 5,9 млрд грн.

Ранее сообщалось со ссылкой на слова главы совета Национального банка Богдана Данилишина, что объемы государственных заимствований на первичном рынке с начала апреля существенно снизились.

Данилишин добавил, что средневзвешенная ставка по гривневым займам составляла 9,38% (по сравнению с 10,9% в марте), учитывая то, что больше половины от указанного объема средств были привлечены на срок 3-6 месяцев.