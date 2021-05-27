На украинско-венгерской границе создадут видеосистему для мониторинга реки Тиса

Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса осуществляет разработку документации для создания видеосистемы, которая будет проводить мониторинг состояния реки на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Внедрение такого наблюдения позволит вовремя выявлять мусорные заторы и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны", - отметил Малеваный.

Он также отметил, что по результатам экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии, 80% мусора, что попало в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение.

"Однако то, что наша страна производит лишь пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, абсолютно не снимает с нас ответственности по налаживанию системы обращения с отходами. Это разработка Схем санитарной очистки населенных пунктов, что предполагает налаживание системы сбора и утилизации мусора, это развитие инфраструктуры для переработки отходов - сортировочных линий, мусоросжигательных заводов и тому подобное", - добавил Малеваный.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция Украины рассчитала более 45 млн грн убытков в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года.