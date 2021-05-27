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"Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ

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"Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ
Российская юридическая фирма "Юнайтед партнерс" стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" в РФ (Иваново) в интересах кондитерской компании "Конти" бывшего вице-премьер-министра Бориса Колесникова.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на данные протокола торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, а также информацию двух инвестиционных консультантов и источника, близкого к организаторам торгов.

"Конти", "Юнайтед партнерс" и конкурсный управляющий не ответили на вопросы издания. Позднее сам Колесников отрицал свою причастность к покупке российской фабрики "Красная заря". 

"Конти" работает в России с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% в липецком производителе конфет "Мерлетто".

Совокупные мощности в России у "Конти" составляют 136 тыс. тонн продукции в год, сообщала компания. По данным Euromonitor International за 2020 год, она занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Конти" являются бывший вице-премьер-министр во времена президентства Виктора Януковича, бизнесмен Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.

Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье. Основные торговые марки – Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.

Джерело:  Ведомости

Топ коментарі

  • Da non
    Ліпецк? Яка знайома назва... Де Бігуси, Серлещи, Найеми??
  • kelt kant
    думал зеленые за два года танцев на граблях ЗЕквартала "слуг" во главе с членограем поумнели, но слово "поумнели" это не про зеленых... Производственное оборудование с Липецкой фабрики было демонтировано двумя этапами в 2015 и 2016 г. организацией демонтажа и вывоза оборудования с территории Кацапстана занимался международный траст... А вот что касается ЗЕленого клоуна, то его дешевые ржачные передачки и такие же фильмы до сих пор продаются на территории страны-оккупанта - Рашки, а бабло выводится через офшорные компании, т.е. ЗЕленая падаль платит налоги в Рашке, а прибыль выводит в офшорные зоны, чтобы не платить в Украине ни копейки...
  • Super Gut
    Я думал конти вместе с богей-хундаем уже сдохли, но они оказывается еще шевелятся. Походу кроме парашии, этот конфентый шлак никому не нужен.
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